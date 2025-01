New Order of Fashion benoemt nieuwe Algemeen Directeur

Haiko Huvenaar is de nieuwe Algemeen Directeur van New Order of Fashion - een onderneming die zich bezighoudt met het verkennen van innovatieve ontwerpmogelijkheden om circulaire oplossingen voor de mode-industrie te materialiseren. Huvenaar trad op 6 januari officieel in zijn rol, zo maakt hij bekend op LinkedIn.

Men kan Huvenaar kennen als mede-oprichter van fashion-tech startup Candour.Digital. Huvenaar laat in zijn LinkedIn-bericht doorschemeren dat Candour.Digital minder actief zal worden. “Na het succes in 2023 zag het er goed uit. We hadden net ‘#statiegeld’ gelanceerd met New Optimist en waren in gesprek met een aantal van de grootste duurzame retailers van het land.”

In de loop van 2024 bleek dat het gebruik van digitale productpaspoorten “voor een echt circulair bedrijfsmodel slechts haalbaar is voor een selecte groep”. Huvenaar meldt dat de activiteiten van de fashion-tech startup in januari en februari doorlopen. “Tijdens deze overgangsperiode zal ik onderzoeken waar en hoe digitale productpaspoorten in mijn werk bij New Order of Fashion passen.”