Nieuw tijdperk voor Loewe: Wat brengt het Proenza Schouler duo?

Jack McCollough en Lazaro Hernandez, de oprichters van het in New York gevestigde luxe modehuis Proenza Schouler, nemen de creatieve leiding van Loewe op zich. Daarmee vindt het Spaanse luxemerk een week na de aankondiging van het vertrek van Jonathan Anderson al nieuwe creatieve kapiteinen. Wat kunnen we van McCollough en Hernandez verwachten voor Loewe?

McCollough en Hernandez zijn verantwoordelijk voor de oprichting van het modehuis Proenza Schouler in 2002. Zij stonden aan het hoofd van de creatieve ontwerpafdeling vanaf de oprichting tot eind januari. Doordat het creatieve duo het New Yorkse modelabel verliet, kwamen zij op de lijst van mogelijke vervangers te staan die LVMH in overweging zou nemen voor de creatieve vernieuwing van Loewe. McCollough en Hernandez zullen de creatieve leiding op zich nemen per 7 april 2025, maar er is nog geen informatie over wanneer de ontwerpers hun eerste collectie voor Loewe zullen presenteren.

Van oprichters van Proenza Schouler tot nieuwe creatief directeuren van Loewe

In afwachting van hoe ze hun creatieve talent en inventiviteit inzetten voor het Madrileense modehuis, en hoe ze vanuit die visie en dat talent een nieuw hoofdstuk van het historische Loewe leiden en stimuleren, kunnen we ons voorlopig alleen baseren op de carrière die McCollough en Hernandez hebben opgebouwd aan het hoofd van Proenza Schouler. Een meer dan opmerkelijke carrière, gezien het feit dat ze in 23 jaar de New Yorkse firma hebben weten te consolideren tot een nieuw symbool en icoon van luxe. Dit alles dankzij een evenwichtige mix van verfijning, elegantie en innovatie in het ontwerp, waarmee McCollough en Hernandez nu nieuwe hoogten proberen te bereiken als nieuwe creatief directeuren van Loewe.

McCollough en Hernandez richtten Proenza Schouler op in 2002, met de gezamenlijke afstudeercollectie die ze als perfecte afsluiting van hun opleiding aan de prestigieuze Parsons School of Design in New York presenteerden. Ze brachten deze collectie uit onder de gecombineerde namen van de meisjesnamen van hun moeders. Deze collectie werd de basis en de eerste collectie van Proenza Schouler, en werd in zijn geheel aangekocht door de exclusieve Barneys New York warenhuizen.

Deze briljante en succesvolle start in de modewereld werd jaar na jaar bevestigd, waarbij de ontwerpers elk seizoen meer en meer erkenning kregen van zowel publiek als critici. Als blijk van de groeiende waardering en het toenemende belang binnen de modewereld hebben McCollough en Hernandez in de loop der jaren vijf prijzen van de Council of Fashion Designers of America (CFDA) ontvangen, waaronder de prijzen voor ‘Ontwerper van het Jaar’ en ‘Accessoiremerk van het Jaar’. Deze prijzen weerspiegelen het talent waarmee ze nu bij Loewe aan de slag gaan, met als doel een nieuw en levendig hoofdstuk voor het modehuis te creëren, voortbouwend op de erfenis en de stempel die Jonathan Anderson er in zijn bijna twaalf jaar aan het roer heeft weten te drukken. Een uitdaging waarbij McCollough en Hernandez, als nieuwe verantwoordelijken voor alle creatieve aspecten van de Loewe collecties, zowel de dames- als de heren prêt-à-porter collecties, de lederwaren collecties en de accessoire collecties, ook de ontwikkeling van herenkleding moeten aanpakken. Tot op heden hadden ze zich hier nog niet op gericht vanuit de creatieve directie van Proenza Schouler, dat tot op de dag van vandaag een exclusief damesmerk is gebleven.