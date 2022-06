Nieuwe CEO voor Asos Plc

José Antonio Ramos Calamonte is de nieuwe CEO van Asos Plc, zo deelt het Britse modebedrijf mee in een persbericht. Hij vervulde eerder de taak van CCO bij het bedrijf.

De nieuwe CEO heeft ruim 18 jaar ervaring in de retail. Hij is onder andere werkzaam geweest bij Inditex, Esprit, Carrefour en McKinsey. Ook is hij werkzaam geweest als CEO bij een Portugees modebedrijf genaamd Salsa Jeans, aldus het bericht.

Naast de bekendmaking van de nieuwe CEO deelt Asos Plc vandaag ook de resultaten van het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het boekjaar. Uit de resultaten blijkt dat de omzet is teruggelopen, waardoor Asos Plc ook de verwachting voor het gehele boekjaar naar beneden bijstelt. De e-tailer schrijft dat het heeft gemerkt dat het aantal retouren is toegenomen. Dit schrijft het bedrijf op zijn beurt toe aan de inflatiedruk die consumenten steeds meer voelen en het daardoor veranderde winkelgedrag. Omdat onzeker is hoe lang dit retourgedrag zal aanhouden en welk effect dit heeft op het bedrijf is de verwachting aangepast.