Nieuwe CEO voor Benetton: Massimo Renon

Massimo Renon is de nieuwe CEO van Benetton. Dat meldt het Italiaanse modemerk in een persbericht. De 49-jarige Renon begint in april bij Benetton. Hij is op dit moment nog werkzaam bij de Marcolin Groep , een van de grootste brillenproducenten ter wereld, waar hij in 2017 aantrad als CEO.

De afgelopen 2,5 jaar stond Benetton onder leiding van de 82-jarige Luciano Benetton, die het merk in 1965 oprichtte met zijn broers en zus. Luciano verliet Benetton in 2008, als laatste van de vier, om met pensioen te kunnen gaan. In de jaren daarop leed het merk stevige verliezen. In 2017 keerde de teleurgestelde oprichter daarom terug met een strategie om het tij te keren. Het doel van Renon bij Benetton, zo verklaart het persbericht, is om deze strategie verder te implementeren.

Renon is afgestudeerd in Politicologie en Business Management aan de Milanese universiteit SDA Bocconi en Columbia University in New York. Hij begon zijn carrière in de mode bij sportswear-retailer Giacomelli Sport en was daarna werkzaam bij onder meer Luxottica, Ferrari, Safilo en de Kering Groep. Volgens het persbericht heeft Renon gedurende zijn loopbaan “significante nationale en globale expertise” opgedaan.

Benetton, tevens moederbedrijf van United Colors of Benetton en Sisley, staat bekend om zijn kleurrijke casual kleding voor mannen, vrouwen en kinderen. De lijnen voor volwassenen worden sinds 2018 ontworpen door de Fransman Jean-Charles de Castelbajac. Benetton heeft momenteel ongeveer 5000 winkels wereldwijd en circa 7.300 mensen in dienst.