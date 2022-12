Nieuwe CEO voor modelabel Prada: Gianfranco D’Attis

Gianfranco D’Attis wordt de nieuwe CEO van modelabel Prada. Dat meldt de Prada Group, het moederbedrijf van het merk, in een persbericht. D’Attis start op 2 januari 2023 in zijn nieuwe positie.

D’Attis wordt verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van Prada in alle markten, “Zijn bewezen ervaring in de luxesector, met een specifieke focus op retail, zal Prada helpen om haar groeipotentieel te vergroten in alle gebieden,” zo is in het persbericht te lezen.

Prada haalt nieuwe topmannen bij LVMH

Het nieuws komt daags na de aankondiging dat Miuccia Prada en Patrizio Bertelli hun CEO-taken binnen de Prada Group neerleggen. Op termijn krijgt hun zoon Lorenzo Bertelli de leiding over het bedrijf. Tot die tijd neemt Andrea Guerra, voormalig topman bij brillenproducent Luxottica en de hoteltak van LVMH, de teugels in handen. Zijn aanstelling staat voor eind januari gepland.

Ook D’Attis is van LVMH afkomstig. Zijn meest recente functie was die van president in de regio Amerika bij het luxelabel Christian Dior, dat eveneens onderdeel is van LVMH. Hij wordt daar opgevolgd door Alexandra Winokur. D’Attis zal bij Prada verantwoording afleggen aan de CEO van de groep: nog even aan Miuccia Prada Patrizio Bertelli dus, en daarna aan Guerra.