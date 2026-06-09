Nieuwe CEO voor Sapph

Sapph gaat een nieuw hoofdstuk in met een nieuw team. Het lingeriemerk heeft onder andere een nieuwe CEO, zo blijkt uit een persbericht.

Erik van der Maat is aangesteld als CEO. Hij heeft ervaring opgedaan bij onder andere European Lingerie Group, Van de Velde en Hanesbrands. “Ik kijk ernaar uit om met dit team aan de slag te gaan. Sapph heeft een sterke basis en een trouwe klantenkring, en dat is waar ik grote potentie in zie. Mijn focus voor de eerste maanden ligt op het verstevigen van de positie in Nederland, en van daaruit bouwen we de internationale groei verder uit. De ambitie is duidelijk en de plannen liggen klaar,” aldus Van der Maat in het bericht.

Het team van Sapph kent nog meer benoemingen. Zo is Lara Guerrini aangesteld als business manager, Charlotte Bienen als merchandise manager, Tristan Knights als e-commerce manager en Danielle Van Dijk-Boersma als brand manager.

“Sapph heeft een unieke positie in de markt: prachtige lingerie die vrouwen echt in hun kracht zet. Ik voelde meteen dat er veel meer potentie in het merk zit dan er tot nu toe is uitgehaald, en dat het uitbreiding en groei verdient. Elke vrouw verdient lingerie waarin ze zich de hele dag door zelfverzekerd voelt. Met de aanstelling van dit team geloof ik dat we snel stappen kunnen maken en het merk weer krachtig op de kaart zetten, in Nederland en daarbuiten.” zegt Shawn Harris, eigenaar van Sapph, in het persbericht.

Sapph is in 2026 hergelanceerd onder Shawn Harris.