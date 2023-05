Nieuwe CEO voor Vlisco

Textielbedrijf Vlisco heeft een nieuwe topman. Perry Oosting is aangetreden als CEO, zo is te zien op de LinkedIn-pagina van Oosting.

Oosting heeft diverse ervaring in de mode- en textielwereld. Zo werkte hij onder andere voor de luxe merken Bulgari, Gucci en Prada, zo blijkt uit zijn profiel.

Het is al even stil rondom Vlisco nadat in juli 2021 de volledige ondernemingsraad van de stoffenfabrikant per direct opstapte. De leden van de raad gaven destijds in een persbericht aan dat er sprake was van ‘een angstcultuur’. Vanuit de directie van Vlisco zouden er dreigementen en intimidatie plaatsvinden richting de leden van de raad.

De directie reageerde in een brief, die in handen was van de NOS, dat het met spijt kennis heeft genomen van de beslissing van de ondernemingsraad om te vertrekken. “De directie heeft altijd gestreefd naar een dynamische, transparante relatie met de OR. Echter, waar het management een reeks culturele waarden van ondernemerschap, professionaliteit, zorgzaamheid en fun probeert te introduceren, ervaart de OR een cultuur van angst. Dit herkennen wij echter niet, maar nemen wij serieus.”