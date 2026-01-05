Nieuwe CFO bij Norah

Damesmodeketen Norah begint 2026 met de versterking van het management. Remco van de Kant is op 1 januari gestart als CFO bij het Nederlandse bedrijf. Hij maakt zijn nieuwe functie bekend via een post op LinkedIn.

Van de Kant heeft ruime ervaring in de retail. Hij vervulde al sinds april 2025 de functie van head of finance bij Norah en werkte daarvoor onder andere bij Oil&Vinegar en Only for Men.

Norah timmert al jaren aan de weg en heeft ruim 100 winkels in Nederland. Het merk was voornamelijk te vinden in de kleinere steden, maar opende in 2025 de eerste winkel in Amsterdam.