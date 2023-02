Nieuwe CFO bij verlieslatend Ahlers AG

De Raad van Toezicht van mannenmodeproducent Ahlers AG heeft Anna-Lena Schulte-Angels aangewezen als nieuwe CFO van het bedrijf. Schulte-Angels start op 1 april in haar nieuwe functie, zo blijkt uit een persbericht. Schulte-Angels komt terecht bij een bedrijf dat in omzet groeit, maar onder de streep al een poosje rode cijfers schrijft.

Schulte-Angels is afkomstig van de sportkledingketen Sport Voswinkel, net als Ahlers AG gevestigd in Duitsland. Schulte-Angels werkte er van 2015 tot 2023 als manager en CFO. “In die functie heeft ze veel ervaring opgedaan in het ecommerce- en detailhandelsbedrijf’, zo staat in het persbericht.

Ahlers AG is licentiehouder van onder meer de modemerken Pierre Cardin en Baldessarini. Het bedrijf is momenteel verlieslatend. In het jaarverslag van boekjaar 2021-2022, dat eerder vandaag naar buiten kwam, rapporteerde Ahlers AG een bedrijfsresultaat van minus 8,7 miljoen euro, net boven het verlies van 9,1 miljoen euro een jaar eerder. De omzet van het bedrijf steeg wel, met twintig procent naar 170,9 miljoen euro.