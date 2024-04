Nieuwe CFO voor Sendcloud

Verzendplatform Sendcloud heeft een nieuwe chief financial officer. Aliaksei Aneichyk neemt de taak per 8 april op zich, zo is te lezen in een persbericht.

Aneichyk werkte hiervoor bij Gett, eveneens in de functie van CFO. Daarvoor werkte hij ruim twaalf jaar bij Credit Suisse. Hier leidde hij diverse aandelentransacties en beursgangen.

“Een uitstekende bezorgervaring is cruciaal om te slagen in e-commerce, maar het wordt steeds uitdagender om dit op schaal te realiseren wanneer je als webwinkel te maken krijgt met verschillende vervoerders, verzendopties en markten. Terwijl we blijven werken aan de toekomst van e-commerce bezorging, is ons team van essentieel belang,” aldus Rob van den Heuvel, CEO en mede-oprichter van Sendcloud in het persbericht. “Aliaksei’s brede ervaring in snelgroeiende organisaties, gecombineerd met zijn kennis van fondsenwerving via zowel private als publieke markten, maken hem bij uitstek geschikt om Sendcloud te helpen op een winstgevende manier te schalen.”

Bas Smeulders, de huidige CFO, zal binnen het bedrijf doorschuiven naar de rol van chief operating officer. Eerder in maart kondigde Sendcloud ook al een nieuwe chief marketing officer aan. Deze taak wordt door Mark Appel op zich genomen.