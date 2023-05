Nieuwe creatief directeur bij Tom Ford

Modemerk Tom Ford ziet veranderingen aan de top, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. De veranderingen volgen na de officiële overname van het Amerikaanse modemerk door Estée Lauder Companies Inc. Het merk krijgt een nieuwe creatief directeur én CEO.

De creatieve leiding wordt door Peter Hawkings op zich genomen, zo blijkt uit het bericht. Hawkings is geen vreemde van het merk en functioneerde zelfs geruime tijd als rechterhand van ontwerper Tom Ford zelf. Hawkings werkte al ruim 25 jaar bij het merk en was recentelijk de senior vice president van Tom Ford menswear. Hawkings werkte zelfs al samen met Ford toen hij nog aan het hoofd stond van Italiaans modemerk Gucci.

"In Peter Hawkings heeft het merk de perfecte creatief directeur gevonden,” aldus ontwerper Tom Ford in het statement. "Peter begon 25 jaar geleden met mij samen te werken als ontwerpassistent voor mannenmode bij Gucci en werkte zich snel op tot senior ontwerper voor mannen bij het bedrijf toen hij vertrok om zich bij mij aan te sluiten bij het merk Tom Ford. Sinds de oprichting van Tom Ford heeft Peter een grote rol gespeeld in het succes van het merk. Hij is een ongelooflijk getalenteerde leider met een enorme ervaring in de industrie, en zijn benoeming geeft mij het vertrouwen dat mijn inzet voor het creëren van modeproducten met het hoogste niveau van ontwerp en kwaliteit zal worden voortgezet."

Het modemerk krijgt niet alleen een nieuwe creatief directeur, het krijgt ook een nieuwe CEO. De taak zal door Guillaume Jesel op zich genomen worden. Jesel zal daarnaast ook de functie van president bij het merk vervullen. Net als Hawkings is Jesel geen vreemde van Tom Ford. De nieuwe CEO werkte hiervoor namelijk bij Tom Ford Beauty.

Oprichter, ontwerper en tot nu toe CEO, Tom Ford, zal bij het modemerk aanblijven als adviseur, zo is te lezen in het bericht. Dit zal Ford blijven doen tot het einde van 2023.

Eind 2022 werd duidelijk dat modemerk Tom Ford werd overgenomen door Estée Lauder Companies Inc. Weken voordat het nieuws bekend werd kwamen al mediaberichten naar buiten dat diverse bedrijven geïnteresseerd waren in een overname van Tom Ford. Zowel Estée Lauder als modegroep Kering hadden interesse. Estée Lauder Companies Inc. en Tom Ford zijn geen vreemden van elkaar. Tom Ford introduceerde namelijk samen met het bedrijf de Tom Ford Beauty-lijn in 2006.

Uiteindelijk kwam Estée Lauder dus als winnaar uit de bus. De overnamesom bedroeg 2,8 miljard dollar, zo’n 2,6 miljard euro. Hiervoor krijgt Estée Lauder al het intellectuele eigendom van Tom Ford. Destijds werd gemeld dat oprichter Tom Ford nog aan zal blijven bij het merk, maar hier lijkt nu dus verandering in te komen.