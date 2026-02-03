Nieuwe interim COO voor Xandres

Het Belgische damesmodemerk Xandres versterkt tijdelijk zijn directieteam met Pascale Switten als interim Chief Operating Officer. Zij neemt de rol op zich tot er een permanente opvolger is aangesteld.

Switten brengt ruime managementervaring mee. Voor haar overstap naar Xandres was zij CEO, aandeelhouder en board member bij Cameleon, het Belgische outletconcept met vestigingen in onder meer Brussel en Genval. In die functie was ze verantwoordelijk voor zowel de strategische als operationele aansturing van het bedrijf.

Als interim COO zal Switten bij Xandres instaan voor de verdere optimalisatie van de operationele processen en rapporteren aan Willem Wijnen, die in 2025 werd aangesteld als nieuwe CEO van het merk.

Op LinkedIn reageert Switten enthousiast op haar nieuwe uitdaging: “Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de strategische doelstellingen van het bedrijf op het vlak van sourcing, buying, productie, merchandiseplanning en logistiek — allemaal essentiële pijlers in de voorbereiding van de organisatie op haar ambitieuze groeiplannen. Enthousiast over wat komen gaat en klaar om impact te maken.”