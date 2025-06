Nike benoemt Michael Gonda tot nieuwe CCO: Focus op storytelling

Sportkledinggigant Nike heeft Michael Gonda benoemd tot nieuwe uitvoerend voorzitter en chief communications officer (CCO). Dit is een voortzetting van de herstructurering van het leiderschapsteam.

Gonda begint op 7 juli bij het Amerikaanse bedrijf. Hij wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatiestrategie. Hieronder vallen alle aspecten, van storytelling en issuemanagement tot medewerkersbetrokkenheid.

Zijn rol past in de visie van Nike's nieuwe CEO, Elliott Hill. Hill wil het merk een nieuwe impuls geven. In een telefonische vergadering in november 2024 sprak Hill over zijn voornemen om zich te richten op sportgerelateerde storytelling bij Nike. Dit wil hij bereiken door atleten en sportevenementen in te zetten via gerichte investeringen.

Hill, aan wie Gonda rapporteert, zei over de nieuwe CCO: “Hij begrijpt de kracht van storytelling om zowel merken als mensen te bewegen.” “Zijn visie op impactvolle communicatie, zijn instinct voor het bouwen van sterke teams en zijn vermogen om authentieke connecties te vormen, zullen Nike helpen de stem van de sport en atleten wereldwijd op een krachtige en betekenisvolle manier te versterken”, vervolgde Hill.

Gonda komt van McDonald's Corporation, waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde. Zo was hij chief impact officer voor Noord-Amerika en global chief communications officer. Hij heeft ook diverse leidinggevende posities bekleed bij voedingsmiddelenbedrijf Chobani en communicatiebureau Weber Shandwick.

Zijn aanstelling volgt na een aantal opvallende wisselingen in het managementteam van Nike. Veteranen Heidi O'Neill, president of consumer, product and brand, en John Hoke, de chief innovation officer, vertrokken. Na hun vertrek kondigde Nike aan dat hun rollen zouden worden herverdeeld in meer specifieke functies.

Gonda zegt over zijn nieuwe functie: “Ik vind het een eer om Nike te helpen de verhalen te vertellen die ertoe doen, nog meer diepgang te creëren met atleten en gemeenschappen, en samen met Elliott en dit team een nieuw ambitieus hoofdstuk te schrijven.”