Veranderingen aan de top startschot voor nieuw begin: De strategieën van nieuwe CEO's

2024 leek zich te ontwikkelen tot een overgangsperiode voor veel van de grootste spelers in de branche, terwijl ze probeerden om snel, maar effectief, tegenvallende financiële resultaten om te buigen en terug te keren naar groei, winstgevendheid of beide. Om dergelijke strategieën te leiden, hebben velen hun managementteams gereorganiseerd en nieuwe CEO's benoemd die vol energie veranderingen teweegbrengen. FashionUnited blikt vooruit op wat er aan de horizon ligt terwijl de belangrijkste verhalen van 2024 zich verder ontwikkelen in 2025.

Nike's overstap naar een sportgerichte, premium business

Sportkledinggigant Nike heeft het moeilijk gehad door de toegenomen concurrentie op de markt, wat heeft geleid tot teleurstellende financiële resultaten in de afgelopen kwartalen. In dit kader riep het bedrijf in september de ervaren veteraan Elliot Hill in om het team te leiden. Pas in december 2024, bij de bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal van Nike, waarin de omzet met 8 procent bleef dalen, kreeg Hill zijn eerste kans om zijn plannen voor het bedrijf te schetsen. De CEO maakte duidelijk dat er "onmiddellijk actie" moest worden ondernomen om het bedrijf te herpositioneren en, na de feedback te hebben opgemerkt die was verzameld uit een brede beoordeling, kondigde Hill fasen van een herstelplan aan, dat Nike's schijnbare verlies van obsessie met sport zou aanpakken.

Dit plan richt zich op vijf specifieke punten die bedoeld zijn om Nike terug te brengen naar zijn vroegere status als een sportgericht, premium bedrijf. Van een scherpere focus op specifieke sportsegmenten en een meer sportgericht marketingplan tot een herziening van zijn franchises, elke stap is bedoeld om tegemoet te komen aan bepaalde marktvragen die door Hill zijn geïdentificeerd, met als missie het stimuleren van incrementele groei. Hill legt ook de nadruk op het herstellen van partnerrelaties, met name met premium retailers, waarmee hij de klantervaring wil verbeteren.

In zijn conclusie zei Hill: "Sommige van deze acties zijn al gaande en sommige moeten sneller worden uitgevoerd. En ik zal blijven evalueren en beoordelen wat er nodig is. Ik erken dat sommige van deze acties een negatieve impact zullen hebben op onze resultaten op korte termijn. Maar we nemen hier de lange termijnvisie. We nemen de beslissingen die het beste zijn voor de gezondheid van onze merken en bedrijven. Beslissingen die aandeelhouderswaarde zullen genereren. Ik ben er sterk van overtuigd dat Nike's weg naar duurzame, winstgevende groei via sport zal verlopen."

Kering's leiderschapsreorganisatie

Naast een reorganisatie van creatieve directeuren, heeft luxe groep Kering ook enkele grote verschuivingen aangebracht binnen de managementteams, met nieuwe CEO's voor Gucci, Saint Laurent en Balenciaga. De grote verschuiving kwam als reactie op de afnemende vraag naar luxe die de prestaties van veel merken in de sector heeft beïnvloed, maar vooral Gucci. Na de benoeming van Stefano Cantino aan het roer, meldde het Italiaanse merk een omzetdaling van 26 procent voor het derde kwartaal van 2024. Het lijkt er dus op dat Cantino is aangetrokken om de situatie te verbeteren, met een verklaring van Kering destijds waarin werd opgemerkt dat hij verder zou bouwen op de fundamenten die zijn voorganger, Jean-François Palus, had gelegd, waarmee een nieuw hoofdstuk werd ingeluid.

Soortgelijke veranderingen werden ook doorgevoerd bij Saint Laurent en Balenciaga, waar Cédric Charbit en Gianfranco Gianangeli respectievelijk tot CEO werden benoemd. Hun toevoeging zet de rol van Kering's adjunct-CEO, Francesca Bellettini, om in een rol die volledig gewijd is aan de ontwikkeling van alle mode-, lederwaren- en juwelenhuizen van Kering. Charbit heeft ondertussen de taak gekregen om verder te bouwen aan de positionering van Saint Laurent, terwijl Gianangeli bij Balenciaga het bereik van het merk moet versterken en uitbreiden.

Michael Kors herstructureert na mislukte fusie

Na de afgebroken fusie tussen Tapestry en Capri heeft Capri zijn bedrijfsmodel opnieuw beoordeeld, met name bij Michael Kors, waar de focus nu op lijkt te liggen. Om deze fase te leiden, en als onderdeel van bredere reorganisatieplannen, is de huidige voorzitter van Capri, John Idol, toegetreden als CEO van het merk, met als centrale missie om Michael Kors terug naar groei te leiden. Ten tijde van zijn benoeming zei Idol dat hij strategische initiatieven wilde implementeren om de omzet te stabiliseren en zowel nieuwe als trouwe klanten te enthousiasmeren. Het bedrijf heeft ook Philippa Newman benoemd tot Chief Product Officer, een rol waarin zij een producttransformatiestrategie zal leiden.

Dr. Martens overleeft 'overgangsjaar'

Na het rapporteren van toenemende verliezen over de eerste helft van het jaar, zei de raad van bestuur van Dr. Martens "snelle actie" te zullen ondernemen om de situatie te corrigeren. Dit zal vorm krijgen in een kostenbesparingsplan onder toezicht van de nieuwe CEO Ije Nwokorie, die zijn eerdere ervaring met het stimuleren van DTC-gedreven groei zal inzetten. 2024 werd door Dr. Martens al bestempeld als een "overgangsjaar", met vier hoofddoelstellingen: voortbouwen op productgerichte marketing, het verbeteren van de Amerikaanse DTC-prestaties, het verlagen van de operationele kosten en het versterken van de balans. Deze blijven allemaal essentieel in het komende jaar, vooral nu het merk in de rode cijfers is beland in de eerste jaarhelft, naast een omzetdaling van 18 procent.

Boohoo overweegt splitsing

Boohoo haalde de krant meerdere keren in de tweede helft van 2024, grotendeels vanwege de publieke ruzie met grootaandeelhouder Frasers Group. Deze gebeurtenissen kwamen medio oktober aan het licht, toen CEO John Lyttle aftrad na de aankondiging van een strategische evaluatie van de bedrijfsstructuur van Boohoo, waarmee eerdere speculatie over een mogelijke splitsing van de portfolio werd bevestigd. Boohoo negeerde de pogingen van Frasers om een eigen CEO te installeren en benoemde Dan Finley tot opvolger van Lyttle, in de hoop dat hij dezelfde turnaround magie voor de hele groep kon bewerkstelligen als hij eerder had gedaan bij Debenhams.

Finley en de raad van bestuur lanceerden snel een fondsenwervingscampagne die 39,3 miljoen pond opleverde via zowel plaatsing en inschrijving als een openbare aanbieding. Dit werd gevolgd door een ontslagronde op het hoofdkantoor in Manchester, waarbij naar verluidt 200 medewerkers werden getroffen. Boohoo verwacht in de tweede helft van boekjaar 25 een hogere brutohandelswaarde (GMV) en een sterkere aangepaste EBITDA, ondanks plannen om verder te investeren in merken. De raad van bestuur is van mening dat de groep fundamenteel ondergewaardeerd blijft en zal daarom opties voor de niet-kern- en niet-strategische activa blijven bekijken.

Victoria’s Secret

2024 was een soort comebackjaar voor het voorheen controversiële lingerielabel Victoria's Secret. We zeggen "soort" omdat, hoewel het merk terugkeerde naar de catwalk en eigen merken herlanceerde, er nog steeds verliezen waren en zorgen over de financiële situatie de aandelen beïnvloedden. In de tweede helft van het jaar begon het er echter veelbelovender uit te zien, vooral na de aankondiging dat voormalig directeur van Savage X Fenty, Hillary Super, de rol van CEO op zich zou nemen. Beschreven als iemand die "merken naar een hoger niveau tilt", lijkt Victoria's Secret te vertrouwen op Super's ervaring om "het volgende hoofdstuk van het bedrijf te stimuleren en het belangrijkste onderdeel van de transformatiestrategie te realiseren: het versnellen van de groei van de kernactiviteiten in Noord-Amerika".