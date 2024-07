'Nike Inc. stelt adviseur aan voor CEO en de rest van het leiderschapsteam’

Nike Inc. stelt Thomas Clarke aan als adviseur voor CEO John Donahoe en het leiderschapsteam. Dit meldt het business nieuwsplatform Bloomberg. Nike heeft naar verluidt het nieuws bevestigd.

Clarke is een Nike modeveteraan. In 1980 begon hij bij het bedrijf als ‘Director of Biomechanics Research’ en raakte al snel betrokken in managementrollen binnen het bedrijf. Zijn meest recente rol bij het bedrijf was manager van innovatie. Vanaf deze week, zo meldt Bloomberg, zal hij de rol als adviseur op zich nemen voor de CEO en zijn team. John Hoke neemt de rol van Clarke over.

Verkopen Nike, Inc. ondermaats

Het nieuws komt nadat Nike, Inc in het laatste kwartaal van boekjaar 2024 zorgelijke verkoopresultaten noteert. Matthew Friend, uitvoerend vicevoorzitter en Chief Financial Officer, deelt in het rapport dat het de vooruitzichten voor boekjaar 2025 bijstelt. “We zorgen voor een betere balans in ons portfolio. [...] We nemen maatregelen om Nike te herpositioneren en concurrerender te maken, en duurzame, winstgevende groei op lange termijn te stimuleren.”