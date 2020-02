Olivier Theyskens nieuwe creatief directeur van Azzaro

Ontwerper Olivier Theyskens is door modehuis Azzaro aangesteld als nieuwe creatief directeur. Dit meldt de ontwerper tegen WWD. Theyskens volgt Maxime Simoëns op die afgelopen jaar de functie van creatief directeur neer heeft gelegd bij het merk.

Theyskens zal zijn eerste collectie voor het modehuis tonen tijdens de couture week in Parijs die plaatsvindt van 5 tot 9 juli. “Er is een stijl uit de jaren zestig en zeventig die duidelijk gaat over sensuele en mooie vrouwelijkheid,” aldus Theyskens tegen WWD. De ontwerper zal het erfgoed van het modehuis gebruiken ter inspiratie en dit vertalen naar hedendaagse mode.

Theyskens heeft hiervoor ontworpen voor modehuizen Nina Ricci, Theory en Rochas. Toen Theyskens aan het hoofd stond van Rochas en Nina Ricci gebruikte hij veelvuldig historische referenties in de kledingstukken. Dat de ontwerper dit ook bij Azzaro gaat doen, ligt dan ook in de lijn der verwachting.In 2016 blies hij zijn eigen gelijknamige label opnieuw leven in. Hij zal hiervoor blijven ontwerpen, zo meldt de ontwerper tegen WWD.

Modehuis Azzaro is in 1967 opgericht door Loris Azzaro. Het merk heeft een erfgoed van nauwsluitende jurken die geliefd waren onder beroemdheden zoals Raquel Welch, Sophia Loren, Jane Birkin en Marisa Berenson. Het merk werd drie jaar geleden geherlanceerd. Gabriel de Linage, CEO van Azzaro, meldt tegen WWD dat hij Theyskens heeft uitgekozen als nieuwe creatief directeur omdat de ontwerper ‘een uitzonderlijke competentie heeft om in een erfgoed te stappen en zijn eigen flair toe te voegen, maar toch volledig consistent te zijn met het erfgoed.”

Beeld: Olivier Theyskens SS20, Catwalkpictures