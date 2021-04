Ontwerper Alber Elbaz begraven in Israël

Alber Elbaz, de modeontwerper die het klassieke ambachtswerk een speelse touch gaf, werd woensdag in Israël begraven nadat hij afgelopen weekend op 59-jarige leeftijd in Parijs is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Honderden familieleden, vrienden en pioniers van de Israëlische mode-industrie woonden de begrafenis bij in Holon, de stad ten zuiden van Tel Aviv waar Elbaz opgroeide na als kind uit Marokko te zijn geëmigreerd.

Nadat hij zijn carrière begon bij de Amerikaanse ontwerper Geoffrey Beene in New York, nam Elbaz in 1996 de leiding over bij Guy Laroche voordat hij in 1998 bij Yves Saint Laurent aan de slag ging om een prêt-à-portercollectie te ontwerpen voor het Franse modehuis. In 2001 ging hij aan de slag voor Lanvin, waar hij tot 2015 werkzaam was.

De Franse president Emmanuel Macron prees Elbaz als de ontwerper die “de Franse elegantie over de hele wereld heeft laten schitteren”.(AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.