Ontwerper Thom Browne nieuwe voorzitter Council of Fashion Designers of America

Bij het Council of Fashion Designers of America (CFDA) maakt Tom begin volgend jaar plaats voor Thom: afzwaaiend voorzitter Tom Ford zal vervangen worden door ontwerper Thom Browne, zo meldt het CFDA in een nieuwsbericht. Browne start in zijn nieuwe rol op 1 januari 2023.

Browne werd door de raad van bestuur ‘unaniem’ tot voorzitter gekozen voor een termijn van twee jaar, zo blijkt uit het nieuwsbericht. De laatste voorzitter van het CFDA, Tom Ford, vertrok in mei na een termijn van drie jaar. Sinds het vertrek van Ford fungeert Steven Kolb, CEO van het CFDA, als interim-voorzitter.

“Ik ben verheugd om het voorzitterschap van het CFDA op me te nemen,” zegt Browne in het nieuwsbericht van de organisatie. “Mijn belangrijkste boodschap is dat iedereen alle kansen zou moeten hebben om als ontwerper te kunnen bloeien, maar de kern van dit succes ligt bij pure creativiteit, stelt hij. “Als ontwerpers is het onze verantwoordelijkheid om te provoceren… Te onderwijzen… Te vermaken… Om mensen te laten lachen en huilen… En belangrijker nog, om mooie kleren te maken en een voedingsbodem te vormen voor de volgende generatie van Amerikaans ontwerp.” Daarnaast wil Browne als voorzitter ‘teruggeven aan een industrie die me de afgelopen twintig jaar zo gesteund heeft’.

Browne lanceerde zijn eigen merk in New York in 2003. Hij begon met een maatwerkcollectie bestaande uit vijf pakken. Inmiddels maakt hij ready-to-wear voor mannen en vrouwen, evenals schoenen, accessoires en parfums. Als ontwerper speelt hij echter nog steeds graag met de codes van maatwerk, die hij combineert met verwijzingen naar onder meer historische kostuums en sportkleding. Browne is sinds 2005 lid van het CFDA. In 2006, 2013 en 2016 ontving hij de Menswear Designer of the Year-prijs van de organisatie.

Het CFDA is een non-profitorganisatie die Amerikaanse mode stimuleert middels kennisuitwisseling, professionele ondersteuning, evenementen en awards. Het CFDA is ook eigenaar en organisator van New York Fashion Week.