Tom Ford vertrekt als voorzitter van het CFDA

Modeontwerper Tom Ford doet per 31 mei dit jaar afstand van zijn rol als voorzitter bij het Council of Fashion Designers of America (CFDA). Dat meldt de organisatie in een persbericht. Ford blijft daarna wel aan bij het bestuur van het CFDA.

Steven Kolb, CEO van het CFDA, neemt de taken van Ford over tot en met 31 december. Dit najaar wordt er op een nieuwe voorzitter gestemd. De hoop is dat deze voorzitter in januari 2023 kan beginnen.

Ford is voorzitter van het CFDA sinds juni 2019. Hij zou aanvankelijk twee jaar voorzitter blijven, maar plakte er nog een jaar aan vast. Gewoonlijk duurt de voorzitterstermijn bij het CFDA twee tot vier jaar. In de geschiedenis van het CFDA bleven alleen voorzitters Norman Norell, Stan Herman en Diane von Furstenberg langer zitten.

Schema’s, fondsen en platforms

Gedurende zijn termijn was Ford actief op verschillende vlakken. Zo speelde hij een centrale rol in het initiatief A Common Thread, dat in de eerste twee jaar van de pandemie financiële hulp bood aan Amerikaanse modebedrijven. Ook werkte hij mee aan het verkorten van het officiële schema van New York Fashion Week van zeven naar vijf dagen en aan Runway360 , het digitale platform voor het presenteren en verkopen van modecollecties. Daarnaast verdubbelde hij het beursfonds voor jonge modestudenten tot een half miljoen dollar.

In het persbericht spreekt Steven Kolb zijn dank uit aan Ford. Ford zegt op zijn beurt ‘vereerd’ te zijn het ‘ongelofelijke talent’ in de Amerikaanse mode-industrie de afgelopen jaren te hebben kunnen ondersteunen.