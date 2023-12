Ophef over functietitel ‘hoofdredacteur’ bij Hema

Jildou van der Bijl, oud-hoofdredacteur bij tijdschrift Linda. gaat binnenkort bij Hema de functie ‘hoofdredacteur’ vervullen. Over deze functietitel is nu echter ophef ontstaan, zo meldt nieuwsplatform voor de journalistiek Villamedia.

Het Genootschap van Hoofdredacteuren geeft aan ‘onaangenaam verrast’ te zijn door de benoeming van een hoofdredacteur bij Hema. Het genootschap heeft dan ook een brief gestuurd naar Hema, aldus Villamedia. In de brief wordt gevraagd te stoppen met het gebruiken van de term.

Het genootschap acht het onverstandig dat een commercieel bedrijf een functietitel van hoofdredacteur invoert. “Het gebruik van de functietitel hoofdredacteur binnen een commerciële context wekt verwarring bij het publiek en kan worden gebruikt tegen de journalistiek.” De brief vermeldt daarnaast ook dat journalisten al regelmatig worden gezien als verlengstuk van de overheid of van grote bedrijven. “Als een commercieel bedrijf als de Hema dan zelf terminologie gaat gebruiken die in onze samenleving staat voor kernwaarden van de onafhankelijke journalistiek, dan is dat schadelijk voor de journalistiek.”

Hema geeft in een reactie, tegen Villamedia, aan dat de term ‘hoofdredacteur’ ook vaak in het communicatievak wordt gebruikt. De functietitel zal dan ook niet veranderd worden omdat het ‘altijd meer dan duidelijk zal zijn dat de magazines en alle andere uitingen via onze kanalen Hema als afzender hebben en het dus geen onafhankelijke journalistieke producties zijn’.