Oprichter Oostenrijkse Signa Group treedt terug

René Benko treedt terug uit het management van de Oostenrijkse Signa Group. De herstructurering van de vastgoed- en retailgroep zal worden overgenomen door Arndt Geiwitz, zo meldt het bedrijf tegen Duits nieuwsbureau DPA.

“In de huidige situatie is dit de beste oplossing voor het bedrijf, zijn partners, investeerders en werknemers,” aldus Benko. Benko draagt zijn stemrechten in het bedrijf ook over aan Geiwitz. De herstructureringsspecialist geeft aan dat Signa rust nodig heeft en langetermijnoplossingen moet vinden. “Het is daarom zowel verantwoordelijk als noodzakelijk om nu een uitgebreide consolidatie voor het bedrijf in gang te zetten.”

Signa komt al langer in het nieuws vanwege aanhoudende financiële tegenvallers. De groep heeft daarom diverse experts aangetrokken om te helpen bij het herstructureren. Signa is onder andere de eigenaar van Selfridges, KaDeWe en De Bijenkorf door een joint venture met Thaise conglomeraat Central Group. Door de herstructurering bij Signa gingen eerder deze week de geruchten dat een verkoop van Selfridges of De Bijenkorf mogelijk was.