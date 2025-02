De OTB Group benoemt Serge Brunschwig tot CEO van Jil Sander en Chief Strategy Officer van de Italiaanse modegroep, waartoe naast Jil Sander ook merken als Diesel, Maison Margiela en Marni behoren.

Samenvatting Serge Brunschwig is benoemd tot CEO van Jil Sander en Chief Strategy Officer van OTB Group.

Hij volgt Luca Lo Curzio op en begint op 5 februari.

Brunschwig komt van LVMH, waar hij 30 jaar in verschillende functies heeft gewerkt, waaronder CEO van Fendi en voorzitter van Dior Homme.

Brunschwig zal zijn nieuwe functie per 5 februari op zich nemen, zo maakte OTB woensdag bekend. Hij volgt Luca Lo Curzio op en rapporteert rechtstreeks aan Group CEO Ubaldo Minelli.

"In zijn rol als CEO van Jil Sander zal Serge Brunschwig de positionering van dit merk met een onschatbaar potentieel verder versterken en het groeipad ervan zorgvuldig en strategisch beheren", aldus Minelli. “Dankzij zijn ervaring en internationale visie zal hij ook helpen een nog ambitieuzer strategisch pad voor OTB te definiëren.”

Brunschwig verlaat LVMH na ongeveer 30 jaar

De benoeming van Brunschwig vond plaats na zijn recente vertrek bij het Franse luxeconcern LVMH, waar hij sinds 1995 in verschillende functies had gewerkt. Tot juni 2024 was hij onder meer CEO van modehuis Fendi. Daarvoor werkte hij bijna tien jaar voor Christian Dior, waar hij recentelijk voorzitter van Dior Homme was. Binnen de LVMH Group was Brunschwig ook CEO van het modehuis Celine en algemeen directeur van Louis Vuitton.