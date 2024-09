OTTO verwelkomt Andrea Becker in Raad van Bestuur

Andrea Becker gaat vanaf 1 maart 2025 deel uitmaken van de Raad van Bestuur van OTTO, waar ze de leiding krijgt over financiën, human resources en klantenservice. Dit laat het bedrijf weten in een persbericht. Momenteel is Becker Vice President Finance bij Zalando SE in Berlijn. Ze volgt Katy Roewer op, die CFO wordt van de Otto Group. Petra Scharner-Wolff, de huidige CFO, neemt de rol van CEO op zich.

Andrea Becker brengt veel internationale ervaring mee. Ze heeft bij Zalando in Berlijn de financiële afdeling voor de B2C-business opgebouwd. Eerder vervulde ze verschillende managementfuncties bij Procter & Gamble (P&G) in Genève (Zwitserland), waar ze verantwoordelijk was voor treasury activiteiten wereldwijd. Becker heeft een masterdiploma in internationale economie en management behaald in Maastricht en Madrid.

Marcus Ackermann, Executive Board Member van de Otto Group, deelt over de komst van Becker: “Katy Roewer heeft OTTO de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Met Andrea Becker als opvolger halen we een zeer ervaren leider in huis, die zowel financieel als op menselijk vlak uitblinkt. We kijken uit naar haar bijdrage.” Becker ziet uit naar haar nieuwe functie: “De transformatie die OTTO de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is indrukwekkend. Ik kijk ernaar uit om hier deel van uit te maken en samen het succes van OTTO verder uit te bouwen.”