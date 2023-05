Patagonia heeft nieuwe general manager in Europa

Nina Hajikhanian is benoemd tot de general manager van outdoorkledingmerk Patagonia in de regio EMEA, zo blijkt uit een persbericht. Hiermee heeft ze de leiding over het merk in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Hajikhanian is al langere tijd onderdeel van Patagonia’s leiderschapsteam in de EMEA-regio. Recentelijk vervulde zij de functie van director direct-to-consumer EMEA. In haar nieuwe rol heeft Hajikhanian de leiding over de ruim 300 medewerkers en 12 winkels in de regio. Ze werkt vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam.

Hajikhanian in het persbericht: “Ik ben vereerd om deze rol op me te nemen. Ik voel me thuis in de natuur en ben daarom gedreven om te bouwen aan een verantwoordelijke en inclusieve outdoor-industrie. De kans om onze impact te vergroten is nog nooit zo groot geweest: ik ben heel trots op de oprichting van Europa's eerste Wild River National Park voor de rivier de Vjosa, onze aankomende campagne voor oceaanbescherming en het veranderen van onze bedrijfsstructuur zodat de aarde onze enige aandeelhouder werd. We staan op een kritiek punt in onze ontwikkeling in Europa en samen met de uitzonderlijke groep mensen die bij Patagonia EMEA werken, kijk ik ernaar uit om onszelf en de bredere bedrijfssector uit te dagen tot hogere ambities, in al onze acties.”