Paul Surridge mogelijk nieuwe ontwerper voor Prada herencollecties

Volgens WWD zou ontwerper Paul Surridge, voormalig creatief directeur van Roberto Cavalli en Z Zegna, mogelijk bij Prada aan de slag gaan. Hij zou samenwerken met Miuccia Prada en Raf Simons aan de herencollecties. Dit zou passen binnen de reeks verschuivingen die de modewereld de laatste tijd kenmerken.

De Britse ontwerper, geboren in 1974, heeft in het verleden al bij Prada gewerkt, waar hij zijn carrière begon als assistent van Neil Barrett.

Als dit klopt, zou het een van de vele strategische ontwikkelingen binnen de Prada Group zijn. Naast deze mogelijke aanstelling zouden er ook onderhandelingen plaatsvinden met Capri Holdings over een mogelijke overname van Versace en Jimmy Choo – al is dit nog niet bevestigd. Daarnaast investeert Prada in vastgoed en zou het bedrijf van plan zijn het gebouw te kopen waarin de Miu Miu-boetiek in Londen (New Bond Street) is gevestigd.

Een reden achter deze aankoop zou de ambitie kunnen zijn om de horecaprojecten en het Prada Caffè-concept uit te breiden. In maart 2023 opende Prada een café bij Harrods in Londen, dat tot februari 2026 in bedrijf zal blijven. Daarnaast bereidt het merk zich voor op de opening van zijn eerste restaurant in Azië, gevestigd in Prada Rong Zhai. Dit historische pand uit 1918, gelegen in het centrum van Shanghai, werd in 2017 door Prada gerestaureerd en dient sindsdien als locatie voor diverse culturele activiteiten van de groep in China.