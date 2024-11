Peter Do verlaat Helmut Lang na anderhalf jaar als creatief directeur

Peter Do neemt eind november na anderhalf jaar afscheid van zijn functie als creatief directeur bij Helmut Lang, zo bevestigt Helmut Lang in een persbericht aan FashionUnited. Het is nog niet duidelijk welke richting Helmut Lang nu zal kiezen of er al een opvolger voor Do is.

Do werd in mei 2023 aangesteld als creatief directeur bij het New Yorkse merk met de taak het merk een nieuwe richting te geven en een jongere generatie aan te spreken. Helmut Lang had grote verwachtingen van Do als creatieve vernieuwer, zo blijkt uit een persbericht destijds. Ondanks de enthousiasme geeft do slecht één collectie uitgebracht voor het merk.

Zijn debuutcollectie voor het merk, de lente/zomer 2024-lijn, werd gepresenteerd tijdens New York Fashion Week in september. De collectie stond bekend om de strakke, minimalistische esthetiek, die volgens critici goed aansloot bij het erfgoed van het merk.

Peter Do voor Helmut Lang SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De modeontwerper, die zijn opleiding volgde aan het prestigieuze Fashion Institute of Technology in New York en in 2014 de LVMH Graduate Prize won, werkte eerder voor Céline onder Phoebe Philo en bij Derek Lam.

Naast zijn rol bij Helmut Lang bleef Do actief als ontwerper van zijn eigen label, Peter Do, dat hij in 2018 oprichtte. Het label onderscheidt zich van andere labels door strakke lijnen en precieze maatvoering, waar Do bekend om staat.

Do's vertrek roept vragen op over de toekomst van Helmut Lang en de strategie die het merk nu zal volgen. De pre-fall 2025 collectie zal de laatste collectie van Do zijn voor Helmut Lang.

Peter Do neemt een buiging na de SS24-show van Helmut Lang Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Editor's Note: Dit artikel is op 14 november 2024 om 12:08 uur aangepast, nadat Helmut Lang reageerde op het verzoek van FashionUnited om nadere informatie.