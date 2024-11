Phillip Lim verlaat modehuis 3.1 Phillip Lim na bijna twintig jaar

Phillip Lim stapt op als creatief directeur van 3.1 Phillip Lim, het modehuis dat hij in 2005 samen met Wen Zhou oprichtte. Met zijn vertrek wordt Zhou niet alleen CEO, maar ook de enige eigenaar van het merk, zo meldt het Amerikaanse modevakblad WWD. Lim laat een sterke erfenis achter die het merk wereldwijd op de kaart zette.

Sinds de lancering heeft 3.1 Phillip Lim naam gemaakt met toegankelijke mode die zowel stijlvol als draagbaar is. Het label, dat in New York begon, groeide uit tot een internationaal merk met winkels in steden als SoHo en Tokyo. Naast damesmode lanceerde Lim ook herenkleding, accessoires en schoenen. Het merk werd al snel bekend om zijn balans tussen edgy design en alledaagse draagbaarheid.

Tijdens de coronapandemie gooide Lim zijn businessmodel om: “Vanaf nu presenteert de ontwerper vier keer per jaar een compacte collectie volgens een systeem van 'drops',” zo bevestigde Lim tegenover WWD. In september 2023 keerde 3.1 Phillip Lim terug naar New York Fashion Week met de lente 2024-collectie. Deze show, met sterren als Awkwafina, Kimora Lee Simmons en Leon Bridges op de voorste rij, bevestigde de aantrekkingskracht van het merk. De collectie bestond uit moeiteloze, praktische stukken die de essentie van het merk eerden.

3.1 Phillip Lim FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Lim bracht ook maatschappelijk betrokkenheid bij 3.1 Phillip Lim. Hij introduceerde een ‘at-leisure’ lijn en zette zich in voor de gemeenschap met het project 'New York Tougher Than Ever,' waarbij opbrengsten naar jeugdprogramma’s gingen. Daarnaast was Lim een van de oprichters van House of Slay, een collectief dat strijdt tegen anti-Aziatisch geweld en de onderlinge solidariteit bevordert. 'Het is tijd om een nieuw verhaal te schrijven,' zo schrijft Lim in een bericht op zijn Instagram-account, waarin hij zijn vertrek bevestigt.