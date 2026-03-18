Pierre Houlès leidt digitale transformatie bij Kering

Kering heeft een nieuwe Chief Digital, AI and IT Officer benoemd. Pierre Houlès neemt per direct de nieuw gecreëerde functie op zich, zo meldt het Franse luxeconcern dinsdag. In deze rol wordt hij ook lid van het Executive Committee van Kering en rapporteert hij rechtstreeks aan Jean-Marc Duplaix, de Group Chief Operating Officer.

Als hoofd digitalisering is Houlès verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale strategie van het concern. Hij moet de transformatie van de technologische architectuur versnellen om de operationele en technologische ambities van Kering te ondersteunen. Het doel is een model te creëren dat innovatie consequent integreert. Dit moet de prestaties en de aantrekkingskracht van de merken van het concern versterken, aldus het bedrijf.

Houlès heeft uitgebreide ervaring in digitale transformatie.

Van 2004 tot 2011 leidde hij belangrijke transformatieprojecten bij de Franse IT- en adviesdienstverlener Capgemini. Daarna stapte hij over naar de Franse mediagroep CANAL+ Group, waar hij in 2012 werd benoemd tot Chief Information Officer.

In 2016 trad Houlès in dienst bij de Renault Group om de digitale transformatie van het bedrijf te leiden. Dit is vergelijkbaar met Kering-CEO Luca de Meo, die voorheen aan het hoofd stond van de Franse autofabrikant. In 2019 werd Houlès benoemd tot Managing Director van Renault Digital en tot plaatsvervangend Chief Information Officer van de groep. Daarnaast was hij Technical Director voor de merken Mobilize en Dacia, terwijl hij tegelijkertijd zijn functies binnen de Renault Group behield.

Met zijn expertise in grootschalige transformaties, de integratie van complexe systemen en de toepassing van nieuwe technologieën – met name kunstmatige intelligentie – zal Houlès een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van een meer geïntegreerd, innovatief en toekomstgericht concern.