‘Purdey kiest Giles Deacon als creatief directeur’

Brits modemerk Purdey heeft de Britse ontwerper Giles Deacon aangesteld als creatief directeur, zo meldt Business of Fashion (BOF). Deacon volgt Simon Holloway op, die in 2022 vertrok bij het bedrijf om bij herenmodemerk Dunhill te werken.

Deacon bekleedde eerder functies bij Bottega Veneta, Gucci en Tom Ford, zo meldt BOF. Hij richtte zich vorig jaar volgens het nieuwsplatform op het uitbreiden van zijn gelijknamige modebedrijf. Nu mag Deacon aan de slag bij Purdey.

Het merk is in 1814 opgericht door James Purdey. In 1994 is het overgenomen door luxegroep Compagnie Financière Richemont.