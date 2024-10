PVH benoemt nieuwe verantwoordelijke voor West-Europa

PVH Corporation, het Amerikaanse moederbedrijf van de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, bevestigt woensdag op aanvraag van FashionUnited dat Peter Kurre is benoemd tot Managing Director en vicevoorzitter voor de regio West-Europa.

Kurre treedt daarmee in de schoenen van Christian Kohlhase, die eind deze maand het bedrijf verlaat. Kurre treedt vanaf 1 november officieel in zijn nieuwe functie. Vakblad Textilwirtschaft (TW) berichtte al eerder over dit nieuws.

Kurre bekleedt momenteel de positie van vicevoorzitter Sales bij PVH Duitsland. In zijn toekomstige rol zal hij leiding geven aan de activiteiten van het bedrijf in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, evenals in diverse Oost- en Zuidoost-Europese markten.

Hij maakt deel uit van het managementteam voor de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en zal rechtstreeks rapporteren aan David Savman, de interim-CEO van PVH EMEA. Het concern maakte in september al bekend dat Fredrik Olsson in de loop van het vierde kwartaal de functie als CEO voor PVH EMEA zal overnemen.