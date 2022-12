‘Richard Bradbury keert na twaalf jaar terug als CEO bij River Island’

In 2010 verliet Richard Bradbury zijn CEO-post bij moderetailer River Island om zich op ‘andere interesses’ te concentreren. Daar heeft hij in de tussentijd schijnbaar voldoende tijd voor gehad, want per 1 januari pakt hij zijn oude functie weer op, zo blijkt uit berichtgeving van Retail Week.

Bradbury volgt Will Kernan op, die in november aankondigde te zullen vertrekken om ‘persoonlijke projecten na te streven’. Zijn laatste dag als CEO is op 31 december. Kernan blijft nog tot eind april betrokken bij het bedrijf voor de implementatiefase van een aantal projecten op het vlak van digitalisering.