Rinske Jurgens krijgt vaste aanstelling als directeur-bestuurder bij Schoenenkwartier Waalwijk

Rinske Jurgens vervult sinds 1 juni 2023 de rol als directeur-bestuurder bij het Waalwijkse museum Schoenenkwartier en daar zal ze voorlopig blijven zitten. Jurgens krijgt namelijk een vaste aanstelling als directeur-bestuurder, zo maakt Schoenenkwartier bekend in een persbericht.

Geertje Pruijsers, voorzitter van de raad van toezicht van het Schoenenkwartier, is onder de indruk van de resultaten die Jurgens al heeft behaald. “Ze heeft het Schoenenkwartier duidelijk gepositioneerd, wat heeft geleid tot stijgende bezoekersaantallen en duurzame samenwerkingen met industriële partners en het onderwijs. Haar inzet heeft geleid tot een werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima, verrijking van het tentoonstellingsprogramma en een succesvolle presentatie tijdens de Dutch Design Week. Met de recente nominatie voor de European Museum of the Year Award heeft het Schoenenkwartier internationale erkenning gekregen voor zijn innovatieve aanpak, educatieve impact en maatschappelijke betrokkenheid. Dit sterkt ons vertrouwen in de verdere professionele ontwikkeling van het Schoenenkwartier.”

Jurgens werkte voor het Schoenenkwartier bij het Textielmuseum in Tilburg. Daar was zij verantwoordelijk voor het museum. Daarvoor was Jurgens ruim twintig jaar werkzaam voor diverse Nederlandse musea. In haar studiejaren volgde ze de opleiding op de Kunstacademie in Tilburg, waarna ze de opleidingen Kunstgeschiedenis Nieuwere Tijden en Culturele Studies volgde in Amsterdam.