Ripley’s Believe It Or Not ontkent schade aan Marilyn Monroe-jurk

De historische jurk die ooit werd gemaakt voor Marilyn Monroe is niet beschadigd geraakt op het Met Gala, waar Kim Kardashian hem droeg. Dat zegt Ripley’s Believe It Or Not, het museum dat eigenaar is van de jurk, in een verklaring op de website.

De jurk, een dun, zijden exemplaar bezaaid met kristalletjes, werd in 1962 gedragen door Marilyn Monroe toen ze ‘Happy Birthday’ zong voor de Amerikaanse president John F. Kennedy. Afgelopen week ontstond er reuring op het internet nadat er foto’s naar buiten waren gekomen van de jurk met scheurtjes bij de sluiting en losgelaten kristallen. Of de foto’s inderdaad werden genomen nadat Kim Kardashian de jurk had gedragen, is niet zeker.

Volgens Ripley’s Believe It Or Not zouden de beschadigingen die op de foto te zien zijn ook al voor het gala aanwezig zijn geweest. Ripley’s kocht de jurk op een veiling in 2016. In 2017 werd een conditierapport uitgebracht waarin al schade vermeld staat. In de verklaring wordt uit het conditierapport geciteerd: “Een aantal naden zijn los en versleten. Dit is niet verwonderlijk gezien het delicate materiaal. Er is rimpelvorming bij de haak-en oogsluiting aan de achterkant.”

“Vanaf onderaan de trap van het Met, waar Kim de jurk aantrok, tot bovenaan, waar de jurk weer werd ingeleverd, bleef de jurk in dezelfde conditie,” aldus Amanda Joiner, vicepresident licenties en publicaties bij Ripley’s Believe It Or Not. Joiner volgde de jurk destijds op de voet tijdens de hele reis van het museum naar het Met Gala, zo staat in de verklaring.

Ripley’s Believe It Or Not benadrukt daarnaast dat Kardashian het museum niet betaald heeft om de jurk te mogen dragen - een vraag die recent ook onderwerp was van controverse. In plaats daarvan deed Kardashian ‘een donatie aan twee goede doelen in de regio Orlando uit naam van het museum’, zo is in de verklaring te lezen.