River Island Group Merchandising Director verlaat bedrijf na 26 jaar

Paul Sprackling, Group Merchandising Director van de Britse modeketen River Island, neemt na 26 jaar afscheid van het bedrijf. Hij maakte zijn vertrek bekend via een bericht op LinkedIn. Een Group Merchandising Director is doorgaans verantwoordelijk voor een actieplan waarmee fysieke en digitale winkels hun producten presenteren, met als doel kopers aan te trekken en de klanttevredenheid te vergroten.

“Het is een geweldige reis geweest,” schrijft Sprackling. “Ik begon als allocator en groeide door tot Group Merchandising Director. River Island was voor mij meer dan alleen een werkgever – het voelde als een tweede familie. Ik ben dankbaar voor alle kansen en trots op wat ik samen met het team heb bereikt.”

In zijn bericht spreekt Sprackling over de mensen met wie hij heeft samengewerkt. “Vooral mijn collega’s zal ik nooit vergeten. Van inspirerende leiders tot gedreven teams in product, retail en logistiek – jullie hebben deze reis bijzonder gemaakt.”

Ook kijkt hij met trots terug op zijn rol als leidinggevende: “Er is niets mooier dan te zien hoe mensen in mijn team zich ontwikkelen. Ik weet dat ik een sterk team achterlaat dat klaar is voor de toekomst.”

Afscheid op een cruciaal moment voor River Island

Spracklings vertrek komt op een lastig moment voor River Island. De keten kampt met tegenvallende resultaten en stijgende kosten. In januari 2025 schakelde het bedrijf daarom naar verluidt de hulp in van het adviesbureau AlixPartners in een poging om de winstgevendheid te verbeteren en kosten terug te dringen.

In het boekjaar tot oktober 2024 leed River Island een verlies van 32,2 miljoen pond (ongeveer 38,1 miljoen euro) voor belastingen. Dat is een forse daling ten opzichte van de 7,5 miljoen pond winst een jaar eerder. Ook de omzet daalde, met 15,1 procent naar 701,5 miljoen pond (830,1 miljoen euro). Daarbovenop komen geplande belastingverhogingen in het VK, die gevolgen kunnen hebben voor de 250 winkels die het bedrijf daar runt.

Ondanks alle financiële tegenwind blijft River Island investeren in zijn digitale strategie. In 2019 sloot het bedrijf al zijn fysieke winkels in de Benelux om zich te richten op e-commerce. Destijds liet de retailer aan FashionUnited weten: “Onze online resultaten blijven groeien in de Benelux, maar met hoge kosten van de winkels stappen we over op een e-commerce leidend model.”