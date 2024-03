S.Oliver Group benoemt nieuwe CCO

S.Oliver Group vindt een nieuwe Chief Customer Officer in Carsten Schmidtz. Daarmee treedt hij in de schoenen van Marian Gradl-Schikora, die heeft besloten het bedrijf te verlaten om een ‘nieuwe professionele uitdaging’ achterna te gaan, zo meldt het Duitse bedrijf in een persbericht.

Schmidtz werkt sinds januari voor S.Oliver Group en treedt nu in zijn rol als CCO. Als CCO wordt Schmidtz verantwoordelijk voor IT en digitalisering, alle nationale en internationale afzetmarkten (wholesale, retail en e-commerce) en de merchandiseplanning.

Voordat hij bij het Duitse modebedrijf kwam werken, zat hij bij Intersport (Duitsland) op de stoel als Chief Digital Officer en als Chief Executive Officer bij Intersport Digital. In deze functies was hij verantwoordelijk voor de digitale transformatie van de Intersport-bedrijven in het vijf-landen-netwerk. Schmidtz hield zich onder meer bezig met het opstellen van de digitale roadmap van het bedrijf met een duidelijke focus op omnichannel, de introductie van een nieuwe retail IT-structuur en de reorganisatie van de bestaande online winkel tot een platform van aangesloten sportretailers.

De CCO-functie is relatief nieuw bij S.Oliver Group. Marian Gradl-Schikora vervulde de rol als eerste in 2023. Het bedrijf riep de functie in het leven om de aanpak van zijn omnichannel te versterken en zijn activiteiten consequent te richten op de behoeften van de klant.