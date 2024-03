S.Oliver Group schudt management op: CEO draagt verantwoordelijkheden over

Jürgen Otto, de Chief Executive Officer van S.Oliver Group draagt zijn verantwoordelijkheden over aan het managementteam van het Duitse modebedrijf. Dit gebeurt in het kader van een herstructurering, waar Otto zelf een grote rol in speelt, zo maakt S.Oliver Group bekend in een persbericht.

De S.Oliver-CEO stelde onlangs een nieuw managementteam samen in het kader van ‘een strategische oriëntatie- en herstructureringsmaatregelen'. De volgende stap is nu om Otto’s verantwoordelijkheden over te dragen aan het managementteam. Otto vervult sinds februari 2023 de CEO-rol.

Otto zal nog wel betrokken blijven bij het vormgeven van de strategische heroriëntatie van het bedrijf. Zo blijft hij aan als adviseur van het bedrijf en zal hij de eigenaren en het management ondersteunen bij de implementatie van de digitale en verticale projecten van de groep.

Of er een opvolger voor Otto komt, is nog niet bekend. Het management van S.Oliver bestaat momenteel uit Chief Financial Officer Kai Bauknecht, Chief Product Officer Sonja Balodis, Chief Customer Officer Carsten Schmitz en Chief Operating Officer Thomas Rothe en Chief Marketing Officer Mokhtar Benbouazza.