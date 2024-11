Salomon benoemt Guillaume Meyzenq tot CEO

Salomon stelt Guillaume Meyzenq aan als Chief Executive Officer (CEO) vanaf 1 januari 2025. Meyzenq, momenteel Chief Product Officer (CPO), blijft zijn huidige rol vervullen tot hij de leiding overneemt bij de Franse sportartikelenleverancier. Dit meldt moederbedrijf Amer Sports in een persbericht.

Meyzenq heeft uitgebreide ervaring in productstrategie en innovatie. Volgens een persbericht van afgelopen juli is Meyzenq “al 27 jaar een belangrijke figuur bij Salomon”. Sinds zijn aanstelling als Vice President Footwear in 2017 is de omzet in de schoenencategorie meer dan verdubbeld, zegt de aanbieder van sportartikelen. Als CPO ontwikkelt hij succesvolle productlijnen in de outdoor- en wintersportsegmenten voor Salomon. Met zijn benoeming tot CEO zet Salomon in op verdere versterking van zijn positie in de sport- en outdoorsector.

Amer Sports past managementstructuur aan

Naast Meyzenqs benoeming voert Amer Sports ook andere wijzigingen door. Michael Hauge Sørensen, Chief Operating Officer (COO), legt zijn functie neer en keert terug als adviseur van de Raad van Bestuur. Sørensen leidde Amer Sports naar sterke resultaten, met een omzetstijging van 17 procent in het derde kwartaal van 2024.

CFO Andrew Page benadrukt de sterke groei van Amer Sports, het moederbedrijf van onder meer de merken Salomon en Arc’teryx. “We zien opnieuw dubbele cijfers in organische groei en gezonde marges, dankzij de kracht van onze merken en het uitstekende werk van onze teams wereldwijd.”

Page wijst op de sterke prestaties van Arc'teryx, de sterke vooruitgang in het 'Ball & Racquet'-segment en groei in 'Winter Sports Equipment'. “Deze resultaten geven ons vertrouwen om de verwachtingen voor 2024 te verhogen. Voor 2025 verwachten we jaarlijkse omzetgroei van lage dubbele cijfers tot midden tieners en marge-uitbreidingen van 30 tot 70 basispunten.”

Salomon focust op innovatie onder nieuwe CEO

Met Meyzenq aan het roer legt Salomon de nadruk op innovatie en marktuitbreiding. Dit sluit aan bij de bredere strategie van Amer Sports om zijn leidende positie in de sport- en outdoorbranche te versterken.