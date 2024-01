Salvatore Ferragamo benoemt nieuwe CFO

Salvatore Ferragamo vindt een nieuwe Chief Financial Officer in Pierre La Tour. De nieuwe CFO treedt tevens toe tot de raad van bestuur van het bedrijf, zo meldt Salvatore Ferragamo S.p.A. in een persbericht. La Tour treedt per 18 maart 2024 in dienst.

De nieuwe CFO zal toezicht houden op de administratie-, financiën-, control en investor relations-takken van het bedrijf. La Tour neemt in zijn CFO-rol voor Salvatore Ferragamo het stokje over van Alessandro Corsi, die in september 2023 het Italiaanse luxebedrijf verliet.

La Tour heeft een rijke managementervaring opgebouwd en was werkzaam bij diverse beursgenoteerde bedrijven. La Tour waait over van Biesse Group, waar hij op de stoel zat als CFO en Investor Relator, zo staat in het persbericht. Voor zijn tijd bij Biesse Group, werkte hij onder andere als CFO bij CNH Industrial en Iveco Defence Vehicles.