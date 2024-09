Sarah Burton nieuwe creatief directeur Givenchy

De verwachtingen zijn waar. Sarah Burton staat met onmiddellijke ingang aan het creatieve roer van Givenchy, dat maakt LVMH bekend in een persbericht. Burton treedt daarmee in de schoenen van Matthew Williams, die in december 2023 het merk verliet. Haar eerste collectie voor Givenchy wordt in maart 2025 gepresenteerd.

“Het is een grote eer om lid te worden van het prachtige huis van Givenchy, het is een juweeltje. Ik ben zo opgewonden om het volgende hoofdstuk in het verhaal van dit iconische huis te kunnen schrijven en mijn eigen visie, gevoeligheid en overtuigingen naar Givenchy te brengen en overtuigingen”, deelt Burton.

Sidney Toledano, voorzitter van de raad van bestuur van Givenchy, noemt Burton een uitzonderlijk creatief talent. “Haar unieke visie en benadering van mode zal van onschatbare waarde zijn voor dit iconische modehuis, dat bekend staat om haar durf en haute couture. Ik ben ervan overtuigd dat haar creatieve leiderschap zal bijdragen aan het toekomstige succes en de internationale status van het modehuis.”

Givenchy benoemt Sarah Burton als creatief directeur

Burton verliet in september 2023 na twee decennia het merk Alexander McQueen. Daar startte Burton in 1996 als stagiaire, nadat ze Simon Ungless, een medewerker van McQueen en Burton's docent aan de Londense kunst- en designschool Central Saint Martins, had gevraagd een goed woordje voor haar te doen. Het merk bestond toen nog maar vier jaar, maar de esthetiek die voortaan voor altijd met de naam McQueen zou worden geassocieerd had al vorm gekregen. Na haar stage keerde ze terug bij het merk en droeg ze vanaf 2000 de officiële titel hoofd ontwerp voor dameskleding.

Sinds de dood van Alexander McQueen in 2010 was Burton creatief directeur van het gelijknamige merk. Onder Burton verzachtte het merk McQueen een beetje en werd minder provocerend dan onder Lee McQueen, maar zij zette de erfenis van de ontwerper van compromisloze tailoring met opvallende silhouetten voort.

Na haar 26 jaar kwam er een einde aan het Burton-tijdperk bij Alexander McQueen. Burton vervolgt nu haar carrière bij Givenchy, waar ze het stokje overneemt van Williams, die drie jaar op de stoel zat als creatief directeur.