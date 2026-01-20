Scandinavian Heritage versterkt bestuursraad met Emilia de Poret en Stina Andersson

Scandinavian Heritage heeft Emilia de Poret en Stina Andersson benoemd tot nieuwe leden van de raad van bestuur, zo blijkt uit een bericht van Filippa K. De benoemingen volgen op de recente overname van het merk door Oscar Jacobsen, waarna beide merken als zusterbedrijven onder de holding (OJ Holding Sweden AB) gingen opereren. De nieuwe board members treden met onmiddellijke ingang aan.

Met de komst van De Poret en Andersson wil Scandinavian Heritage de strategische slagkracht van het bestuur verder vergroten in deze volgende groeifase van de groep en met het oog op de groei van Oscar Jacobson en Filippa K afzonderlijk. Zij sluiten zich aan bij vertegenwoordigers van eigenaar Mellby Gård, onder leiding van Chairman Sven Knutsson, mode- en industrie-expert Roger Tjernberg en medewerkersvertegenwoordiger Susann Giczi.

Emilia de Poret brengt uitgebreide ervaring mee op het snijvlak van mode, media en merkstrategie. Zij staat bekend om haar expertise in merkpositionering en consumentengedrag, aldus Filippa K in het bericht. Stina Andersson is een goede toevoegingen door haar focus op mode-ondernemerschap, duurzaamheid en communicatie. Daarnaast vertegenwoordigt zij als familielid van Mellby Gård een langetermijnperspectief op eigenaarschap binnen de Board.

Volgens Sven Knutsson sluiten de benoemingen nauw aan bij de ambities van de groep: “Hun ervaring is van grote waarde bij de verdere ontwikkeling van Oscar Jacobson en Filippa K als zelfstandige, maar complementaire merken.” Emilia de Poret noemt Oscar Jacobson en Filippa K “twee van de meest iconische modemerken van Zweden, met een duidelijke identiteit en tijdloze kwaliteit” en zegt uit te kijken naar haar bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de groep. Stina Andersson voegt daaraan toe: “Vakmanschap en verantwoordelijkheid staan centraal. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring op het gebied van duurzaamheid, communicatie en ondernemerschap in te zetten bij beide merken.”

Emilia de Poret Credits: Filippa K