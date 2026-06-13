Schoenontwerper Jan Jansen (85) overleden

Een van Nederlands bekendste schoenontwerpers is overleden. Jan Jansen is op 85-jarige leeftijd overleden, zo heeft een vriend van de familie aan persbureau ANP gemeld. Hij overleed in zijn huis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker.

De ontwerper maakt furore door zijn opvallende schoenen in zowel kleur als materiaal. Een van zijn bekendste ontwerpen is de bamboeschoen. Het maakte Jansen in een klap wereldberoemd, hoewel er niet veel schoenen van verkochten. “Het was zo’n kostbare schoen om te maken. Helemaal met de hand, met hulp van een Amsterdamse rotanvlechter. Toch ben ik heel blij dat ik de bamboeschoen aan mijn oeuvre heb ik kunnen toevoegen. Onbedoeld was het de beste marketing die ik kon bedenken”, zo vertelde hij in 2021 aan FashionUnited.

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De Ratter, de bamboeschoen waar Jan Jansen wereldberoemd mee werd. Credits: Jan Jansen

Jan Jansen overleden: Mode-industrie verliest unieke schoenontwerper

Zijn unieke kijk op schoenen zag hij niet als een kunstvorm, hoewel velen dat wel zouden doen. “Kijk, ik ben geen vrij kunstenaar, ik ben industrieel ontwerper. Op een schoen moet je kunnen lopen, dat is een voorwaarde. Binnen die beperking heb ik altijd geprobeerd om iets te maken dat nog nooit iemand anders gedaan had. En dat is gelukt. Er zijn veel varianten geweest van de bamboeschoen en allerlei grote merken hebben hem gekopieerd”, aldus de ontwerper.

In 2021 vond er een tentoonstelling plaats over Jansens werk in het Museum Jan in Amstelveen. Een jaar later maakte het schoenenmerk ook een comeback onder de Nederlandse Hooijer Groep.