Sharon Hilgers vertegenwoordigt Nederland tijdens EY World Entrepreneur of the Year

De bezieler van mode- en accessoiremerk My Jewellery, Sharon Hilgers, vertegenwoordigt Nederland tijdens het internationale evenement EY World Entrepreneur Of The Year 2023 in Monaco, dat maakt EY, een organisatie voor zakelijke dienstverlening, bekend in een persbericht. Het evenement vindt plaats van 6 tot en met 9 juni.

In het najaar van 2022 won Hilgers de Nederlandse verkiezing van het evenement. Dit keer neemt de oprichter van My Jewellery het op tegen 48 kandidaten, afkomstig uit 45 verschillende landen. Een achtkoppige jury, bestaande uit onafhankelijke ondernemers, zal een winnaar kiezen die beoordeeld wordt op vier criteria: ondernemersgeest, doelgerichtheid, groei en impact.

“Ik ben vereerd dat ik namens Nederland dit prachtige evenement mag bijwonen. Meedingen naar EY World Entrepreneur of the Year in Monaco betekent bewustzijn vergroten en jonge vrouwen over de hele wereld inspireren”, aldus Hilgers over haar deelname, in het persbericht.