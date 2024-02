Shopify benoemt drie nieuwe EMEA-chefs

E-commerceplatform Shopify heeft zijn pijlen op Europa gemunt en benoemt daarom drie nieuwe chefs voor de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Zo wordt Emilie Benoit-Vernay de nieuwe Director of Partnerships en wordt er een nieuwe hoofd voor Noord-Europa en de DACH-regio benoemd, zo maakt Shopify bekend in een persbericht. Shopify krijgt ook een nieuwe leider voor Frankrijk.

Emilie Benoit-Vernay zat eerst op de stoel als Shopify’s Head of Partnerships voor Zuid-Europa. In haar nieuwe functie wordt ze verantwoordelijk voor het leiden en laten groeien van het partner ecosysteem binnen Shopify’s EMEA-markten. Ze houdt ook toezicht op de teams die samenwerken met de solutions en technology partners.

Ook Benjamin Lang is geen vreemde van Shopify. Hij zat op de stoel als Head of Northern Europe Partnerships en treedt nu in zijn rol als hoofd voor Noord-Europa en de DACH-regio. Lang is verantwoordelijk voor het opbouwen van het ecosysteem in deze markten en zal partners helpen de mogelijkheden voor meer merken te versnellen om het volgende tijdperk van commerce in te gaan.

Als Country Lead voor Frankrijk wordt Lara Rosquët verantwoordelijk voor het uitbreiden van de marktgroei, het laten groeien van het partner ecosysteem en het leiden van de teams. Rosquët werkt als sinds 2016 bij het e-commerceplatform en bekleedde diverse functies binnen het bedrijf. Meest recentelijk vervulde zij de rol Head of EMEA New Channel Partnerships & DACH Partnerships.

De EMEA-regio is momenteel goed voor 27 procent van Shopify’s klantenbestand en genereerde meer dan 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) aan omzet in 2023.