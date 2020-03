Signa benoemt nieuwe CEO voor Karstadt Sports en Sportscheck

Kort na het overnemen van het Duitse Sportscheck benoemt Signa Thomas Wanke als nieuwe CEO van de sportmodeketen. Wanke wordt ook CEO van Karstadt Sports, dat net als Sportscheck onder Galeria Karstadt Kaufhof, eigendom van Signa, valt. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Wanke is in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de in totaal 52 filialen van Karstadt Sports en Sportscheck in Duitsland. Hoewel de twee ketens onafhankelijke partijen blijven, zal een gezamenlijk winkelconcept voor beide ketens worden ontwikkeld door Signa.

Recentelijk leidde Wanke Galeria Karstadt Kaufhof. Klaus Lipka zal deze functie van Wanke overnemen. Ook was hij eerder al eens CEO van Karstadt Sports.

“Niet alleen kent Thomas Wanke de sportbranche erg goed uit zijn tijd als CEO van Karstadt Sports, hij was ook verantwoordelijk voor de succesvolle herstructurering van Karstadt en had onlangs een aanzienlijk aandeel in de fusie van Kaufhof en Karstadt,” verklaart Stephan Fanderl, CEO van Galeria Karstadt Kaufhof en directeur van Signa Retail, in het bericht.