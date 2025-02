Silvia Onofri nieuwe CEO van Miu Miu

Prada Group benoemt Silvia Onofri tot CEO van het Italiaanse modemerk Miu Miu, zo bevestigt Prada Group aan FashionUnited. De benoeming gaat in op 26 februari 2025, waarbij Onofri Benedetta Petruzzo opvolgt, die in oktober vertrok naar Christian Dior Couture.

Onofri begint haar carrière bij Bulgari, voordat ze in 2008 overstapt naar Bally. Daar maakt ze meerdere promoties door, waarna ze in juli 2018 CEO wordt voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. Ze krijgt ook de verantwoordelijkheid voor de wereldwijde wholesale van Bally. In 2023 treedt Onofri toe tot Napapijri als voorzitter.

De nieuwe CEO van Miu Miu heeft een masterdiploma in economie behaald aan de Universiteit La Sapienza in Rome en heeft gestudeerd aan de London School of Economics en de Universiteit van Greenwich.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden wereldwijd floreert de Prada Group. Vooral het dochtermerk Miu Miu boekt indrukwekkende cijfers. De netto-omzet van Miu Miu steeg in het derde kwartaal van 2024 met 105 procent. Het merk vertegenwoordigt nu 25 procent van de omzet van de Prada Group. In de laatste Lyst-ranglijst staat Miu Miu bovendien nog steeds nummer één.

Met de benoeming van Onofri tot CEO van Miu Miu speelt de Prada Group in op de voortdurende groei en het succes van het merk. Miu Miu heeft zich de afgelopen jaren gepositioneerd als een van de meest invloedrijke labels in de mode-industrie, en Onofri’s ervaring en leiderschap beloven de verdere uitbreiding van het merk te versterken. Haar strategische visie, gecombineerd met haar ervaring in zowel de Europese als wereldwijde markten, zal naar verwachting bijdragen aan de voortdurende evolutie van Miu Miu, met als doel om de merkwaarde en zichtbaarheid wereldwijd verder te vergroten.

Editor's note: Dit artikel is op donderdag 13 februari op 13:19 aangevuld met meer informatie.