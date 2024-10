Prada Group rapporteert 18 procent omzetgroei in de eerste negen maanden van 2024

De Italiaanse Prada Group zet zijn groeimomentum voort. De groep, bekend om zijn merken zoals Prada en Miu Miu, lijkt op het gebied van verkopen te floreren waar concurrerende merken in de luxesector het moeilijk hebben. Dit blijkt uit een financieel verslag van de Prada S.p.A. Raad van Bestuur over de eerste negen maanden van 2024 dat eindigde op 30 september 2024.

Samenvatting Prada Group rapporteert in de eerste 9 maanden van 2024 een omzetgroei van 18 procent tot 3.829 miljoen euro.

De netto-omzet van het merk Miu Miu is in het derde kwartaal met 105 procent gestegen. Daarentegen laat Prada in het derde kwartaal een bescheiden stijging van 2 procent zien.

CEO Andrea Guerra wijst op de sterke merkidentiteit en creativiteit als sleutel tot het succes van de modegroep temidden van uitdagingen in de luxesector.

De groep meldt een netto-omzetstijging van 18 procent over de eerste negen maanden van 2024. Dit resultaat is grotendeels te danken aan het succes van het razendpopulaire merk Miu Miu, dat een groei in de detailhandelsomzet van 105 procent boekt in het derde kwartaal.

Miu Miu, SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Prada daarentegen zag een bescheiden stijging van 2 procent in het derde kwartaal, wat een lichte vertraging is ten opzichte van de eerste helft van het jaar.

Wereldwijd presteren de merken van Prada Group goed. Azië-Pacific, Europa, Japan als het Midden-Oosten rapporteren allemaal dubbelcijferige groei in de detailhandelsverkopen. Europa groeit met 18 procent, dankzij zowel binnenlandse als toeristische bestedingen. Japan vertoont een groei van 53 procent, voornamelijk aangedreven door lokale consumptie en een sterke instroom van toeristen. In de Amerika’s is de groei bescheidener.

Prada Group floreert ondanks uitdagende marktomstandigheden wereldwijd

Waar luxe modemerken zoals Kering en LVMH moeite hebben om positieve resultaten te laten zien door de vertraagde wereldwijde vraag naar luxe-artikelen, lijkt Prada Group te floreren. Volgens de modegroep zelf hebben de omzetcijfers alles te maken met de identiteit van de merken.

Andrea Guerra, CEO van de groep, onderstreept het belang van merkidentiteit en creativiteit in het succes van het bedrijf. Hij geeft aan dat het bedrijf, ondanks complexe marktomstandigheden, vastberaden blijft om solide, duurzame groei te realiseren door zijn merkidentiteit. “Dankzij de sterke en consistente identiteit van onze merken blijven ze aantrekkelijk en relevant,” zegt Guerra.

Patrizio Bertelli, voorzitter van de Prada Groep, benadrukt de strategische keuzes van het bedrijf die tot deze resultaten leiden. "Onze strategie levert resultaten op die boven de marktprestaties liggen, zowel bij Prada als Miu Miu," zegt Bertelli. Hij geeft aan dat de groep, ondanks de uitdagingen in de luxesector, optimistisch blijft over de groeimogelijkheden en zich blijft inzetten voor duurzame groei door investeringen in met name retail, technologie en industriële capaciteiten.