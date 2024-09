‘Sjaak Hullekes nieuwe curator Fashion + Design Festival Arnhem’

Modeontwerper Sjaak Hullekes van het merk Hul le Kes wordt de nieuwe curator van het Fashion + Design Festival Arnhem, zo meldt het Algemeen Dagblad. Hullekes en FDFA hebben het nieuws zelf nog niet geplaatst.

Voor de zomer werd bekend dat de directie van het festival hun taken na tien edities zou neerleggen. Algemeen directeur Riëlle Schoeman en creatief directeur Sebastiaan Kramer zouden het stokje per 1 september 2024 doorgeven. Het is niet geheel duidelijk of Hullekes nu dus een van deze posities overneemt, of dat de positie van curator eentje is naast de algemeen directeur en creatief directeur.

Het Fashion + Design Festival Arnhem is een platform voor aan Arnhem verbonden ontwerpers en creatief ondernemers. Het festival vindt traditioneel elke juni plaats als onderdeel van de Arnhemse Modemaand.Tijdens de modemaand presenteren ondernemers, ontwerpers, evenementen en culturele instellingen wat ze in huis hebben en vaak worden maatschappelijke ontwikkelingen geduid door middel van mode en design.