Sportmerk Castore benoemt voormalig retail CEO tot commercieel directeur

Het Britse sportmerk Castore heeft Peter Alecock benoemd tot commercieel directeur. Hij zal toezicht houden op de algehele prestaties van het merk op het gebied van retail, groothandel en e-commerce voor partnerschappen en hoofdcategorieën. Alecock bevestigt zijn nieuwe functie op LinkedIn.

Alecock had een carrièrepauze van zes maanden. Zijn laatste functie in de industrie was die van CEO voor Joe Browns, waar hij in februari 2024 werd opgevolgd nadat hij iets meer dan een jaar de leiding had. Hiervoor was Alecock negen jaar werkzaam bij JD Sports Fashion, aanvankelijk als commercieel directeur voor de modeafdeling van het bedrijf, later als COO. Hij heeft ook een aantal directeursfuncties bekleed bij onder andere Bank Fashion en Miss Selfridge, met een specifieke focus op financiën.

Sportmerk Castore groeit

De benoeming van Alecock volgt op een reeks aanvullingen op het Castore-team die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd, waaronder een nieuwe investment director, Stuart Puddy, en een nieuwe technisch directeur, Leon Shepherd.

Het bedrijf is momenteel bezig met internationale expansie en heeft eind vorig jaar een groei-investering van 145 miljoen pond binnengehaald, dat omgerekend neerkomt op 168 miljoen euro. Het resultaat: de opening van de eerste winkel op het Europese vasteland in Nederland.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door Susan Zijp.