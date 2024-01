Groeien, groeien en nog eens groeien: Deze bedrijven gingen recent op zoek naar kapitaal

Of het nu gaat om uitbreidingen, innoveren of nood aan liquiditeit; het zijn allemaal redenen voor investeerders om geld te pompen in bedrijven waar zij in geloven. FashionUnited zet alle kapitaalinjecties van december 2023 tot heden voor u op een rij.

Sportmerk Castore ontvangt 145 miljoen pond

December 2023 begint goed voor Brits sportmerk Castore . Het sportmerk ontvangt namelijk een kapitaalinjectie van 145 miljoen pond, dat omgerekend neerkomt op 168 miljoen euro. Castore wil de financiering gebruiken om bijvoorbeeld het assortiment uit te breiden, de productieketen te verbeteren, meer inzicht te krijgen in data en meer samenwerkingen aan te gaan met sportclubs.

Bubbelplasticalternatief Woola sleept 2,5 miljoen euro groeigeld binnen

Halverwege december 2023 weet bubbelplasticalternatief Woola 2,5 miljoen euro te bemachtigen. Woola gebruikt het geld om het verkoop- en marketingteam uit te breiden. Het bedrijf dat zich specialiseert in wollen verpakkingsmateriaal als alternatief voor bubbelplastic gebruikt overtollig schapenwol. Want, zo’n 90 procent van het Europese schapenwol wordt begraven of verbrand, waardoor ongeveer 200.000 ton wol niet wordt gebruikt per jaar. De natuurlijke eigenschappen van wol zoals elasticiteit, waterafstotendheid en weerstand tegen extreme temperaturen maken het materiaal perfect voor items die extra bescherming nodig hebben. Woola won in 2023 de LVMH Innovation Award in de categorie “Sustainability and Greentech”. Door de winst werd Woola ook onderdeel van de accelerator ‘La Maison des Startups’ van LVMH. Twee van de merken uit het portfolio van LVMH maken gebruik van Woola-verpakkingen.

Nood aan liquiditeit: Renewcell ontvangt 100 miljoen Zweedse kroon

Textielinnovator Renewcell krijgt in december 2023 hulp om op korte termijn liquiditeit op peil te houden en ontvangt 100 miljoen Zweedse kroon. Renewcell was eerder al op zoek naar financieringsopties, omdat het te maken had met lager dan verwachte verkoopvolumes. De textielinnovator geeft aan dat het bedrag, omgerekend zo’n 8,9 miljoen euro, genoeg moet zijn voor de komende maanden maar dat het geen langetermijnoplossing is. Renewcell zoekt dus naar een langetermijnfinanciering voordat het eerste kwartaal van 2023 over is.

Eén miljoen euro vers kapitaal voor lingeriemerk Soft Revolt

Nederlands lingeriemerk Soft Revolt weet na een succesvolle crowdfunding eerder in 2023 (300.000 euro) in december nog eens 800.000 euro aan groeigeld binnen te slepen. Soft Revolt wil daarmee de footprint van de beha’s verder verkleinen en het team uitbreiden. De footprint van de beha’s zijn al klein, maar het Nederlandse lingeriemerk wil ‘de beha met de allerkleinste footprint ter wereld’ ontwikkelen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Beeld: Soft Revolt. De fotografe is Petra Vaessen.

New Optimist krijgt kapitaalinjectie van 1,7 miljoen euro, bouwt verder aan lokale en circulaire mode

Verder in december 2023: Het Amsterdamse kledingmerk New Optimist injecteert 1,7 miljoen euro om lokale en circulaire mode verder uit te breiden. Het groeigeld wordt gebruikt om de productontwikkeling naar een hoger niveau te tillen, het lokale atelier op te schalen en het retailpartners-netwerk uit te breiden. De ‘Nieuwe Optimisten’-community wordt bovendien verder uitgebouwd.

Xandres sluit 2023 af met injectie van 3 miljoen euro

Belgisch modemerk Xandres sluit het jaar 2023 af met een knaller en ontvangt 3 miljoen euro aan vers kapitaal. Xandres ontvangt het geld van de Franse miljardairsfamilie Despature dat aandeelhouder is van de Franse groei Damartex - het moederbedrijf van modegroep Xandres. Despature poetst daarnaast een verlies van vier miljoen euro weg, omdat ‘het blijft geloven in Xandres’ meerjarenplan’. Damartex stopte de afgelopen drie jaar al 9 miljoen euro aan kapitaal in het bedrijf, naast 11 miljoen euro aan het zuiveren van verlies.

Joline Jolink gaat crowdfunden om boerderij te verbouwen

Modeontwerper Joline Jolink verhuisde in 2023 haar hebben en houwen van Rotterdam naar een boerderij in Welsum (Overijssel). Haar doel is het hele proces inzichtelijk te maken op een plek die haar ontwerpstudio, werkplaats, winkel en permacultuur samenbrengt. Daarvoor moet de oude kuikenschuur worden verbouwd. Jolink wil aan de noordzijde van de schuur een gevel doortrekken om een glazen pui te creëren. Er wordt dan een verbinding gemaakt tussen de werkplaats en ontwerpstudio met het veld buiten. Bovendien kunnen bezoekers, die door de tuinen of het veld lopen, een glimp van het proces meekrijgen. De Rotterdamse modeontwerper lanceert in maart 2024 een crowdfunding via CrowdAboutNow om haar plannen werkelijkheid te kunnen laten worden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Credits: Joline Jolink

Tweedehandsplatform Vestiaire Collective op zoek naar minstens één miljoen euro

2024 wordt een ‘cruciaal jaar’ voor Vestiaire Collective . Het tweedehandsplatform wil marktaandeel blijven winnen in de wereldwijde mode-industrie en tegen het einde van het jaar winstgevend zijn. Dus start het bedrijf een crowdfundingactie waarbij het op zoek is naar minstens één miljoen euro. “Door middel van deze community fundraising kunnen onze betrokken klanten een nog actievere rol spelen in het vormgeven van een duurzamere toekomst voor de mode”, aldus Maximilian Bittner, CEO van Vestiaire Collective, destijds in het persbericht. Wie investeert, krijgt er aandelen voor terug. De crowdfunding verloopt via Crowdcube en opent in februari.

Wie o wie: Ondermodemerk A-dam Underwear op zoek naar 1,5 miljoen euro