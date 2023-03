Stoelendans bij de Raad van Bestuur Wolverine Worldwide, Inc.

Lifestylegroep Wolverine Worldwide, Inc., het bedrijf dat in 2021 activewear merk Sweaty Betty overnam, maakt op vrijdag een aantal wisselingen in de Raad van Bestuur bekend. Zo treedt gepensioneerd CEO en uitvoerend voorzitter, Blake Krueger, af en wordt Tom Long benoemt tot nieuwe voorzitter. Daarnaast maakt het bedrijf drie nieuwe leden van de Raad van Bestuur bekend.

Krueger verlaat Wolverine Worldwide na zo’n dertig jaar. In die tijd vervulde hij diverse functies zoals CEO en bestuurslid in 2007. In 2010 maakte hij de stap van bestuurslid naar voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna hij in 2021 met pensioen ging als CEO en sindsdien op de stoel zat als uitvoerend voorzitter in 2022. Hij eindigt zijn carrière als voorzitter. De voorzittersrol wordt nu ingevuld door Long.

Naast het bekendmaken van de nieuwe voorzitter, doen ook drie nieuwe leden hun intreden bij de Raad van Bestuur: Stacia Andersen, Jodi Bricker en DeMonty Price. Andersen is uitvoerende vicepresident en Chief Customer Officer bij PetSmart- een speciaalzaak in producten en diensten voor huisdieren. Bricker is CEO bij Quay Australia, een wereldwijd brillenmerk dat zonnebrillen en brillen op recept verkoopt. En Price ging onlangs met pensioen nadat hij vijf jaar als president en Chief Operating Service and Values Officer op de stoel zat bij RH, een curator van ontwerp, smaak en stijl in de luxe levensstijlmarkt.